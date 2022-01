FDP lehnt allgemeine Impfpflicht weiter ab

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Debatte um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Bundestag nächste Woche hat die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Aschenberg-Dugnus ihre Ablehnung einer solchen Maßnahme bekräftigt. Im BR24-Interview der Woche sagte sie, es seien noch zu viele Fragen offen. Neben dem Impfen werde die Virus-Variante Omikron vermutlich zu einer breiten Immunisierung der Bevölkerung führen. Schon alleine deshalb sei der Sinn einer allgemeinen Impfpflicht in Frage zu stellen. Außerdem müsse erst einmal abgewartet werden, wie sich die ab März geltende Impfpflicht in Kliniken, Pflege- und Betreuungseinrichtungen auf die Impfquote auswirke, so die FDP-Politikerin. Nächste Woche soll die allgemeine Impfpflicht erstmals im Bundestag diskutiert werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 08:15 Uhr