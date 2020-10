FDP kritisiert mangelnde Digitalisierung der Gesundheitsämter

Nachrichtenarchiv - 17.10.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Bundesländer haben die seit Monaten bereitstehenden Fördermittel für die Gesundheitsämter immer noch nicht abgerufen. Das geht aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben Hamburg, Bremen, Thüringen und Rheinland-Pfalz die entsprechenden Anträge noch nicht unterschrieben. Dabei geht es um insgesamt 50 Millionen Euro, die in die Digitalisierung der Behörden fließen sollen. Davon sind laut FDP bis Mitte September erst 12 Millionen in Anspruch genommen worden. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Herbst spricht von einem "Trauerspiel". Er forderte Bundesgesundheitsminister Spahn auf, mit seinen Länderkollegen Kontakt aufzunehmen, damit das Geld endlich fließe. Innerhalb der nächsten eineinhalb Monate müssten alle Gesundheitsämter digitalisiert sein, so die FDP.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.10.2020 22:15 Uhr