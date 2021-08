FDP kritisiert Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen

Nachrichtenarchiv - 03.08.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: FDP-Vize Kubicki hat die Pläne der Grünen für ein Klimaschutz-Sofortprogramm kritisiert. Kubicki sprach im "WELT"-Fernsehen von sehr viel Placebo und sehr viel heißer Luft. So sei das von den Grünen geforderte Klima-Ministerium in der geplanten Größenordnung in so kurzer Zeit überhaupt nicht umsetzbar. Wie Kanzlerkandidatin Baerbock heute bekanntgegeben hat, wollen die Grünen im Falle einer Regierungsbeteiligung die Klimaneutralität zum übergeordneten Ziel der nächsten Bundesregierung machen. Ein neues Klimaschutzministerium soll ein Vetorecht gegenüber den anderen Ressorts haben, wenn deren Gesetze nicht mit den Klimazielen des Pariser Abkommens übereinstimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2021 20:00 Uhr