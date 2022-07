FDP kritisiert Heils Vorstoß zu Hartz IV

Landtag hisst Regenbogenflagge anlässlich des CSD

München: Der Bayerische Landtag wird morgen erstmals die Regenbogenflagge hissen. Anlass ist der Christopher Street-Day von Schwulen und Lesben in München. Damit kommt der Landtag der Bitte von Grünen, FDP und SPD nach. Von den Grünen hieß es, die Volksvertretung stehe hinter den Menschen in Bayern in all ihrer Vielfalt. Die FDP sprach von einem Meilenstein für den Bayerischen Landtag. Und die SPD verwies darauf, dass die Regenbogenflagge als Zeichen gegen Diskriminierung und für Akzeptanz von queeren Menschen stehe. Zum CSD werden in München am Wochenende zehntausende Menschen erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2022 13:45 Uhr