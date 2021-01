FDP kritisiert geplante Einschränkung der Bewegungsfreiheit

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt, um 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte zwischen minus 3 Grad in einigen Alpentälern und plus 3 Grad am Main. In der Nacht gebietsweise etwas Schnee, stellenweise glatt. Um minus 2 Grad. Morgen trüb und hier und da weiterer Schnee. Von Donnerstag an kaum noch Schnee und vor allem an den Alpen immer wieder Sonne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 16:00 Uhr