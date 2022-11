FDP kritisiert Baerbock für Haltung zum Iran

SPD-Außenpolitiker Schmid verteidigte Scholz' Reise nach China

Berlin: SPD-Außenpolitiker Schmid hat die China-Reise von Kanzler Scholz gegen Kritik verteidigt. An Gesprächen mit Peking führe kein Weg vorbei. Präsident Xi werde in seiner dritten Amtszeit die chinesische Politik weiter maßgeblich prägen - ob uns das gefalle oder nicht, so Schmid. Scholz selbst hatte zuvor einen Kurswechsel gegenüber China angekündigt. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb er unter anderem, riskante Abhängigkeiten, etwa bei Rohstoffen, müssten abgebaut werden. Außerdem kündigte Scholz an, bei seinem Besuch auch schwierige Themen wie die Freiheitsrechte in China ansprechen zu wollen. Scholz bricht heute nach Peking auf.

