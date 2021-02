FDP in Bayern will gegen Ausgangssperre klagen

München: Die bayerische FDP will gegen die nächtliche Ausgangssperre in Bayern klagen. Die Partei sieht sich durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg bestätigt. Die Richter in Mannheim hatten entschieden, dass die landesweite Sperre dort mit der aktuellen Pandemielage nicht mehr zu rechtfertigen ist. Sie wird deshalb am Donnerstag aufgehoben. Der bayerische FDP-Fraktionsvorsitzende Hagen erklärte, man erwarte, dass die nächtliche Ausgangssperre auch in Bayern am kommenden Sonntag ende.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 23:00 Uhr