FDP in Bayern stellt kirchliche Privilegien infrage

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Die FDP im Landtag will die Privilegien der Kirchen in Bayern prüfen. Der religionspolitische Sprecher der Fraktion, Fischbach, sagte der "Augsburger Allgemeinen", angesichts der Vielzahl der Missbrauchsfälle, der Zurückhaltung der Staatsanwaltschaft und des unzureichenden kirchlichen Umgangs damit, müsse man stärker über die Trennung von Kirche und Staat diskutieren. Die Kirche hat seiner Ansicht nach in vielen Bereichen Privilegien und einen Einfluss, der nicht mehr zeitgemäß erscheint.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 11:00 Uhr