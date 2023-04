FDP-Generalsekretär kritisiert Atomausstieg

Meldungsarchiv - 22.04.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Auf dem Bundesparteitag der FDP hat Generalsekretär Djir-Sarai den Atomausstieg in Deutschland kritisiert. In einer Grundsatzrede sprach er von einem strategischen Fehler in Zeiten, in denen man sich von russischer Energie unabhängig machen wolle. Zugleich sicherte er Bürgern und Unternehmen Unterstützung angesichts hoher Energie- und Lebenshaltungskosten zu. Djir-Sarai war gestern als Generalsekretär bestätigt worden. Heute wollen die FDP-Delegierten inhaltliche Weichen stellen. So wird über den Leitantrag der Parteiführung abgestimmt. Darin fordern die Liberalen mehr Innovationen, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2023 14:00 Uhr