FDP-Generalsekretär glaubt an zweistelliges Ergebnis bei Bundestagswahl

Berlin: FDP-Generalsekretär Djir-Sarai rechnet fest damit, dass seine Partei in der Wählergunst zulegen wird. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, er sei nach wie vor davon überzeugt, dass die FDP wieder ein zweistelliges Ergebnis hole. Ein Selbstläufer sei das natürlich nicht, sondern es setze harte Arbeit voraus, betonte Djir-Sarai. Es gehe, so der Generalsekretär, um gute Kommunikation, viel Geduld und die Umsetzung einer Politik, von der man überzeugt sei. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die FDP 11,5 Prozent geholt, derzeit erreicht die Partei in bundesweiten Umfragen etwa noch 5 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 04:00 Uhr