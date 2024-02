FDP-Generalsekretär Djir-Sarai wirbt für Schwarz-Gelb

Berlin: FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hat die Ampel-Koalitionspartner kritisiert. Er sagte der "Bild am Sonntag" unter anderem, SPD und Grünen mangele es an den richtigen Methoden zur Bekämpfung der Klimakrise. Djir-Sarai warb für ein Bündnis mit der Union. Er sei davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage wäre, die Probleme des Landes gemeinsam richtig zu analysieren und auch gemeinsam Lösungen zu finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 07:00 Uhr