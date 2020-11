FDP geht gegen Maut-Verfahren vor

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Luksic, greift das Verkehrsministerium von Minister Scheuer an. Beim Thema PkW-Maut und beim Schiedsverfahren seien Fragen falsch oder gar nicht vollständig beantwortet worden, sagte Luksic. Bisher sei fast nichts bekannt über das seit Monaten laufende Maut-Verfahren vor dem Schiedsgericht. Doch das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist entscheidend. Denn die Betreiber fordern rund eine halbe Millione Euro Schadenersatz. Der FDP-Politiker rief nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios das Bundesverfassungsgericht an. Luksic äußerte die Vermutung, dass so wenig wie möglich über das Verfahren vor der Bundestagswahl an die Öffentlichkeit gelangen soll. Nun soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob die minimale Information durch Scheuers Ministerium mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

