FDP-Fraktionschef macht Ländern Druck bei Umstellung auf Sachleistungen für Flüchtlinge

Berlin: In der Diskussion über Sachleistungen statt Bargeld für Asylbewerber hat FDP-Fraktionschef Dürr jetzt noch einmal nachgelegt. Er setzte den Bundesländern ein Ultimatum zur Umstellung. Er erwarte, dass sie bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz in einem Monat den Weg für Prepaid-Bezahlkarten freimachten, sagte Dürr der "Bild"-Zeitung. Um irreguläre Migration zu bekämpfen, müssten Bargeldauszahlungen zügig gestoppt werden. Setzten die Länder das nicht um, könnten sie keine Unterstützung des Bundes erwarten, so der FDP-Politiker. Auch der Deutsche Landkreistag spricht sich trotz des bürokratischen Aufwands für eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen aus. Wir müssen dringend die Attraktivität unserer Sozialleistungen im Vergleich zu anderen EU-Staaten in den Blick nehmen, sagte Landkreistag-Präsident Sager.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 08:00 Uhr