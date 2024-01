FDP-Fraktionschef Dürr kündigt erneute Gespräche über Agrarsubventionen an

Berlin: Vor dem Hintergrund mehrerer geplanter Großdemonstrationen von Bauern wegen der Streichung der Agrardiesel- und Kfz-Steuer-Subventionen will die FDP den Landwirten offenbar entgegenkommen. Fraktionschef Dürr kündigte gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" Koalitionsgespräche über Korrekturen der Kürzungspläne an. Er halte die einseitige Belastung landwirtschaftlicher Betriebe für falsch. Ziel der Gespräche sei eine faire Lösung, so Dürr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2024 04:00 Uhr