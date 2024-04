FDP fordert wegen Wirtschaftsflaute Steuer- und Sozialreformen

Berlin: Die FDP fordert Änderungen im Steuersystem und beim Sozialstaat, um die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. In einem Beschlussentwurf, der morgen vom FDP-Präsidium beschlossen werden soll, sind fünf Maßnahmen unter dem Titel "Leistung und Arbeit müssen sich wieder lohnen" aufgezählt. "Welt online" liegt das Papier vor. Demnach sollten beispielsweise Überstunden teilweise steuerfrei sein und Lohn- und Einkommenssteuer an die Inflation angepasst werden. Leistungsträger dürften nicht durch heimliche Steuererhöhungen abgestraft werden, heißt es in dem Papier dazu. Außerdem schlägt die FDP vor, den Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte durch Steuervorteile attraktiver zu machen. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren für besonders langjährig Versicherte soll nach den Vorstellungen der FDP abgeschafft werden. Sie fordert zudem erneut eine Reform des Bürgergelds.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 21:00 Uhr