FDP fordert unabhängigen Sonderermittler in Maskenaffäre

Nachrichtenarchiv - 08.03.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: FDP-Chef Lindner fordert einen Sonderermittler einzusetzen, um die Provisions-Affäre von Bundestagsabgeordneten bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken aufzuklären. Einen Untersuchungsausschuss hält Lindner für den falschen Weg, weil die Legislaturperiode in wenigen Wochen zu Ende geht. Man brauche jetzt schnell Klarheit und müsse sich auch ansehen, was auf der anderen Seite des Beschaffungsprozesses, also in den Ministerien geschehen ist. Der saarländische Ministerpräsidenten Hans forderte ebenfalls die Aufklärung aller Fälle, bei denen sich Abgeordnete möglicherweise unter Ausnutzung der Corona-Krise persönlich bereichert haben. Unter Hinweis auf die Unions-Abgeordneten Nüßlein und Löbel sprach der CDU-Politiker von einem untragbaren Fehlverhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 12:00 Uhr