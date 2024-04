FDP fordert Überarbeitung der Kindergrundsicherung

Berlin: Die geplante Kindergrundsicherung sorgt erneut für Kritik innerhalb der Ampel-Koalition. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai erklärte in der "Bild"-Zeitung, die Pläne von Bundesfamilienministerin Paus seien ein Bürokratie-Monster, realitätsfern und würden kaum einem Kind wirksam aus der Armut helfen. Ohne eine grundsätzliche Überarbeitung sei das Gesetz nicht zustimmungsfähig, so Djir-Sarai. Auch der Steuerzahlerbund übt Kritik an der Kindergrundsicherung. Präsident Holznagel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, zusätzlich entstehende Bürokratiekosten könnten die Akzeptanz der Leistung in der Bevölkerung gefährden. Laut Bundesfamilienministerium sind 5.000 neue Stellen zur Abwicklung der Kindergrundsicherung notwendig.

