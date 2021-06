FDP fordert Sonderermittler im Streit um Corona-Schutzmasken

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Affäre um angeblich minderwertige Schutzmasken fordert die FDP einen Sonderermittler. FDP-Fraktionsvize Theurer sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Spahn hin. Die FDP habe den Eindruck, dass die Maskenbestellung nur die Spitze des Eisbergs sei. Die SPD fordert in der Angelegenheit weiter Spahns Rücktritt. Sie wirft ihm vor, dass er die angeblich untauglichen Masken an Obdachlose, Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen verteilen wollte. Der "Spiegel" berichtete wörtlich von "Schrottmasken", hat diesen Begriff aber mittlerweile zurückgezogen. Gesundheitsminister Spahn betonte erneut, dass die Masken zwar keine EU-Zertifizierung haben, aber vor Corona-Infektionen schützen. CDU-Wirtschaftsexperte Linnemann spricht von einer Schmutzkampagne gegen Spahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2021 07:00 Uhr