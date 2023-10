FDP fordert Leistungskürzungen bei irregulärer Migrantion

Berlin: FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hat Forderungen seiner Partei nach Leistungskürzungen für irreguläre Migranten bekräftigt. Im ARD/ZDF-Morgenmagazin sagte Djir-Sarai, selbst Kürzungen auf Null seien mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn Flüchtlinge in einem anderen EU-Staat schutzberechtigt seien. Die Migranten könnten nicht einfach sagen, sie wollten lieber in Deutschland leben. FDP-Chef Lindner hatte gemeinsam mit Justizminister Buschmann vorgeschlagen, Sozialleistungen zu kürzen und auch ganz zu streichen. Die Grünen warnten den Koalitionspartner davor, den Ton in der Migrationsdebatte zu verschärfen. Grünen-Fraktionsvize Audretsch sprach im Tagesspiegel von einem Wettlauf rhetorischer Eskalation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 09:00 Uhr