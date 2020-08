FDP fordert gesetzliche Regelung für Einsatz von V-Leuten bei der Polizei

Ermittler im Ruhrgebiet starten Großrazzia gegen Clankriminalität

Essen: Im Kampf gegen Clankriminalität hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Abend eine Großrazzia in mehreren Städten durchgeführt. Die Ermittler durchsuchten Shisha-Bars, Wettbüros und Spielhallen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf illegalen Glücksspielen und manipulierten Spielautomaten. NRW-Innenminister Reul sagte, die klare Ansage sei, dass hier nicht das Recht der Familie, sondern das Recht des Staates gelte. Es handle sich nicht um Kleinkram, sondern um großkriminelle Taten, so Reul weiter. An den Durchsuchungen waren auch der Zoll, die Steuerfahndung und in einigen Fällen die Bundespolizei beteiligt. Die NRW-Landesregierung fährt seit rund zwei Jahren einen harten Kurs gegen Clankriminalität.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 06:00 Uhr