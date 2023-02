FDP fordert Englisch-Pflicht für Behörden in Deutschland

Kurzmeldung ein/ausklappen Auf A6 fahren mit Sprengstoff beladene Militärlaster ineinander

Crailsheim: Auf der Autobahn A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. In einem US-Militärkonvoi, der Richtung Nürnberg unterwegs war, fuhr ein Lastwagen auf einen anderen auf. Beide hatten tonnenweise Sprengstoff und Raketen geladen. Obwohl ein Fahrzeug Feuer fing, blieb die explosive Fracht laut Polizei unbeschädigt. Die Autobahn ist in Höhe Kirchberg an der Jagst in beiden Richtungen seit Stunden voll gesperrt. Vier Menschen wurden verletzt. Inzwischen ist der Abtransport des Gefahrgutes vorbereitet worden: Laut Polizei wird das Material per Autokran auf Ersatzfahrzeuge der US-Armee umgeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2023 06:00 Uhr