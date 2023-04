FDP fordert betriebsbereitschaft von Atomkraftwerken bis 2024

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und gelegentlich Regen

Das Wetter in Bayern: Heute meist bewölkt, nur selten Sonne und gelegentlich Regen. Am Alpenrand zum Teil länger Regen, in den Höhenlagen auch Schnee. Höchstwerte: 5 bis 11 Grad. In der kommenden Nacht in Alpennähe noch ab und zu Regen oder Schnee. Sonst meist trocken. Tiefstwerte um 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen, am Ostersonntag, im Südosten anfangs noch Regen möglich; sonst wechselnd bewölkt, vor allem am Nachmittag sonnige Abschnitte. Am Ostermontag überwiegend sonnig. Am Dienstag wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 06:00 Uhr