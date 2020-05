FDP fordert bessere Corona-Aufklärung

AfD-Richtungsstreit verschärft sich

Berlin: Der Rauswurf von Andreas Kalbitz aus der AfD sorgt für weiteren Streit in der Partei. AfD-Chef Chrupalla hat sich nun hinter den ehemaligen Brandenburger Landesvorsitzenden gestellt und dessen Parteiausschluss kritisiert. In der ARD verwies Chrupalla am Abend auf Kalbitz' - so wörtlich: "große Verdienste". Damit distanziert sich der Parteichef demonstrativ von seinem Co-Vorsitzenden Meuthen, der den Parteiausschluss vorangetrieben hatte. Der Bundesvorstand der AfD hatte Kalbitz' Mitgliedschaft am Freitag per Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Hintergrund sind Kontakte zu rechtsextremen Gruppen, die Kalbitz verschwiegen haben soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 20:00 Uhr