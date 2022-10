FDP fordert "ausreichend hohe" Besitzgrenzen für Cannabis

Nachrichtenarchiv - 23.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Vogel spricht sich gegen zu strenge Regelungen bei der Cannabis-Legalisierung aus. Besitzgrenzen müssten - wenn überhaupt - so geschaffen sein, dass sie ausreichend hoch sind, sagte er dem "Tagesspiegel". Vogel wörtlich: "Wir regulieren ja auch nicht, wie viele Flaschen Wein jemand zuhause haben darf." Auch müssten die Straßenverkehrsregelungen angepasst werden, so dass Autofahren nur im akuten Rauschzustand untersagt wird. Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem Gesetz zur Cannabis-Legalisierung. Ein erster Entwurf sieht vor, dass der Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab 18 Jahren künftig grundsätzlich straffrei sein sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2022 12:00 Uhr