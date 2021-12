FDP-Finanzpolitiker Dürr ist neuer Fraktionschef

USA gedenken der Opfer des Angrigffs auf Pearl Harbor vor 80 Jahren

Washington: 80 Jahre nach dem Angriff Japans auf die US-Pazifik-Flotte in Pearl Harbor hat US-Präsident Biden heute der Opfer gedacht. Gemeinsam mit der First Lady besuchte er die Gedenkstätte zum Zweiten Weltkrieg in Washington. Der japanische Luftangriff am 7. Dezember 1941 auf den Stützpunkt in Hawaii hatte zum Eintritt der USA in den Krieg auf Seiten der Alliierten gegen die Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan geführt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2021 16:00 Uhr