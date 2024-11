FDP erwägt Abstimmung über Taurus-Lieferung im Bundestag

Berlin: Die FDP erwägt über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine im Bundestag abzustimmen. Fraktionschef Dürr sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er könne sich vorstellen, dass so ein Antrag Erfolg haben könnte. Er verwies dabei auf Aussagen von Union und Grünen. In der Ampel-Koalition gab es unterschiedliche Auffassungen zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Kanzler Scholz lehnt die Lieferung ab, er befürchtet, dass dadurch der Krieg eskalieren könnte, Teile der Grünen sind dafür, auch die FDP plädiert für die Lieferung.

