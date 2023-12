FDP dringt auf Neuberechnung des Bürgergeldsatzes

Berlin: In der Diskussion über Einsparungen im Haushalt besteht die FDP auf Änderungen bei der geplanten Bürgergelderhöhung. FDP-Fraktionschef Dürr sagte in der "Bild"-Zeitung, die Berechnungsmethode stamme noch aus Zeiten von Hartz IV und sei längst überholt. Im Zuge der Beratungen über den Haushalt müsse man auch über die Berechnung des Bürgergelds sprechen, so Dürr, denn wer arbeite, müsse immer mehr Geld übrighaben als jemand, der das nicht tue. Wegen der Haushaltskrise kamen aus der CDU und der FDP zuletzt Forderungen, das Bürgergeld nicht wie geplant zum Januar um zwölf Prozent zu erhöhen. Die SPD will an der Erhöhung festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 07:00 Uhr