FDP dringt auf Kehrtwende bei Atomkraft

Berlin: In der Bundesregierung bahnt sich ein Streit über den Umgang mit der Atomkraft an. FDP-Chef Lindner hat in einem Interview deutlich gemacht, dass er die Energiepolitik von Wirtschaftsminister Habeck nicht akzeptieren will. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Lindner, die drei sicheren Kernkraftwerke müssten weiterlaufen. Denn es sei unabdingbar, die Kapazitäten am Strommarkt zu erhöhen. Nur so könne man die galoppierenden Preise senken. Mit der von Wirtschaftsminister Habeck vorgeschlagenen Reservelösung für nur zwei Kraftwerke gebe er sich nicht zufrieden, erklärte Lindner. Der Finanzminister betonte mit Blick auf die heutige Kabinettssitzung, über diese Frage sei noch nicht abschließend entschieden worden. Unterdessen fordert die Union eine schnelle Entscheidung zum AKW Isar 2. Die Fraktion verwies auf die notwendige Reparatur eines Druckventils, die für einen Weiterbetrieb über die Jahreswende hinaus nötig wäre.

