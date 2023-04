FDP dringt auf Durchsuchung der CSU-Parteizentrale

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump vor Gericht: Anklage wirft ihm Fälschung von Geschäftsunterlagen vor

New York: Im Strafverfahren gegen den ehemaligen US-Präsident Trump ist die Anklage verlesen worden. Der 76-Jährige war am Nachmittag Ortszeit persönlich vor dem Gericht in New York erschienen. Nach Angaben von Beobachtern plädierte er auf nicht schuldig. Konkret geht es um 34 Anklagepunkte. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump die Fälschung von Unternehmensdokumenten vor. Er habe schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen. Der Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Die Anwälte Trumps wiesen die Vorwürfe zurück und kündigten an, dagegen zu kämpfen. Vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan hatten sich hunderte Anhänger und Gegner des Republikaners versammelt. Die Polizei konnte die Gruppen voneinander fernhalten. Trump ist der erste ehemalige US-Präsident, der sich einem Strafprozess stellen muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 23:00 Uhr