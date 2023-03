FDP dementiert Lösung im Verbrenner-Streit

Kurzmeldung ein/ausklappen EVG verteidigt Warnstreik am Montag

Berlin: Drei Tage vor den angekündigten massiven Warnstreiks im deutschen Nah- und Fernverkehr rechtfertigt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft die Aktionen. EVG-Chef Burkert erklärte im Deutschlandfunk, das Streikrecht sei ein Grundrecht. Das Geld reiche für viele Beschäftigte in dem Sekor am Ende des Monats hinten und vorne nicht. Außerdem habe Deutschland nach Österreich die wenigsten Streiktage in Europa. In einem Monat werde es wieder Gespräche mit der Bahn geben, so Burkert. Die Arbeitgeber werfen den Gewerkschaften überzogenes Handeln vor. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, sagte der dpa, wer so handele, gefährde die Akzeptanz für das Streikrecht. Ähnlich äußerte sich der Chef des Bundesverbands Güterkraftverkehr. Er sprach in der Bild von einem Millionenschaden, wenn Waren nicht rechtzeitig geliefert werden könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2023 08:00 Uhr