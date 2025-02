FDP-Chef Lindner wirbt auf Parteitag für Wirtschaftswende

Potsdam: Die FDP macht sich für eine Wirtschaftswende in Deutschland stark. Das hat zwei Wochen vor der Bundestagswahl der Vorsitzende Lindner bei einem Parteitag in Potsdam betont. Nach seinen Worten ist eine Zeit gekommen, in der gelten muss: Economy first - zu deutsch: Wirtschaft zuerst. Dabei setzt die FDP vor allem auf Freiheit, Leistungsbereitschaft und Technologieoffenheit. Lindner kritisierte, dass Unionskanzlerkandidat Merz dafür gesorgt habe, dass das Thema Wirtschaft nicht mehr ganz oben auf der politischen Agenda stehe. Und zwar durch dessen Vorstoß in der Migrationspolitik in der vergangenen Woche. Damit habe Merz zudem das Land gespalten. Und das, so Lindner, obwohl ohnehin erst eine neue Bundesregierung eine andere Migrationspolitik gestalten könne. Eine neue Koalition mit den Grünen schließt die FDP aus. So steht es in einem Wahlaufruf, der beschlossen wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 15:00 Uhr