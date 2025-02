FDP-Chef Lindner teilt gegen Grüne und Merz aus

Potsdam: Der FDP-Bundesvorsitzende Lindner hat eine Politik gefordert, die Wirtschaftswachstum in den Mittelpunkt stellt und die Migration in geordnete Bahnen lenkt. Bei einem außerordentlichen Parteitag in Potsdam griff Lindner die Grünen und deren Kanzlerkandidaten Habeck scharf an. Deren Politik stärke die AfD. Und Habeck sei die größte Wachstumsbremse im Land. Lindner kritisierte auch Unions-Kanzlerkandidat Merz. Dieser mache Avancen in Richtung SPD und Grüne. Das sei ein Indiz dafür, dass es Merz nicht um einen Politikwechsel gehe, sondern einzig darum, Kanzler zu werden, so der Chef der Liberalen.

