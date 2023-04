FDP-Chef Lindner steckt auf Bundesparteitag Kurs seiner Partei ab

Meldungsarchiv - 21.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In einer Grundsatzrede hat FDP-Chef Lindner den künftigen Kurs seiner Partei abgesteckt. Zum Auftakt des dreitägigen Bundesparteitags der Liberalen betonte er, die Menschen lebten in einem tollen Land. Deutschland solle dennoch moderner und freier werden. Die Zukunft, so Lindner, könne besser werden als die Vergangenheit. Der Begriff Freiheit sei schon seit der Gründung der Partei die Richtschnur des Handelns gewesen, ergänzte der FDP-Chef auch mit Blick auf die Corona-Maßnahmen. Er würdigte auch den Freiheitskampf der Ukraine und sagte Kiew die Unterstützung Deutschlands zu. Lindner muss sich heute turnusmäßig der Wiederwahl als Parteivorsitzender stellen. Die Liberalen erhoffen sich von dem Treffen Rückenwind für die anstehenden Landtagswahlen, darunter auch die in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2023 13:00 Uhr