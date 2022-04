FDP-Chef Lindner spricht Scholz in Waffendebatte das Vertrauen aus

Ukraine meldet Tote bei Raketeneinschlag in Odessa

Odessa: Im Krieg gegen die Ukraine greift die russische Armee offenbar verstärkt Ziele im Süden und im Osten des Landes an. Am Nachmittag schlugen nach Angaben örtlicher Behörden Raketen in Odessa ein. Dabei sollen mindestens fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden sein. Wie es hieß, wurden bei dem Beschuss zwei Wohnhäuser und militärische Anlagen getroffen. In der Stadt Solote im Osten des Landes wurden nach Angaben des Gouverneurs zwei Zivilisten getötet und zwei verletzt. Wegen der Gefahr für die Menschen haben die Behörden die Ausgangssperre in mehreren Gebieten für die kommende Nacht verlängert. Zwischen 19 Uhr und 5 Uhr morgens Ortszeit dürfen die Menschen nicht ins Freie gehen. In anderen Regionen gilt die Ausgangssperre während der orthodoxen Osternacht ab 23 Uhr. Zwei große Gottesdienste werden im ukrainischen Fernsehen übertragen.

