FDP-Chef Lindner bezeichnet Bauernproteste als "unverhältnismäßig"

Stuttgart: Zum Auftakt des Dreikönigstreffens der FDP hat Parteichef Lindner die Delegierten auf die Herausforderungen des neuen Jahres eingestimmt. In seiner Rede betonte Lindner, Deutschland müsse als Wirtschaftsstandort wieder attraktiver werden. Dazu gehören nach seinen Worten schnellere Genehmigungsverfahren, der Abbau der Bürokratie und die Förderung neuer Technologien. Lindner sagte, es könne nicht sein, dass man vor China Angst habe. Deutschland müsse wieder führend werden in der Spitzentechnologie. In dem Zusammenhang versprach der Bundesfinanzminister mehr Geld für die Bereiche Bildung und Forschung. In seiner Rede ging Lindner auch auf die geplanten Bauernproteste ein. Er kritisierte diese als "unverhältnismäßig". Proteste müssten immer im Rahmen der demokratischen Ordnung stattfinden. Mit Blick auf die Landwirte sagte Lindner wörtlich: "Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 15:00 Uhr