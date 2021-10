FDP beschäftigt sich mit Aufnahme von Ampel-Koalitionsgesprächen

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Als letzte der drei Ampel-Parteien beschäftigt sich heute die FDP mit der Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit SPD und Grünen. Gestern haben die Grünen auf einem Kleinen Parteitag mit einer großen Mehrheit zugestimmt, die SPD bereits am Freitag. Am Abend gab es Unstimmigkeiten bezüglich eines Klimaministeriums, das FDP-Chef Lindner in der ARD angesprochen hatte. Kurze Zeit später relativierte er diese Aussage im ZDF jedoch mit den Worten, er erwarte zwar, dass ein entsprechendes Ministerium komme, aber es gebe noch keine bestehende Vereinbarung. Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat sich gegen Personaldebatten gewehrt: Es sei keine Überraschung, dass die FDP und damit Lindner das Finanzministerium besetzen wolle. Allerdings seien Spekulationen jetzt nicht hilfreich, man erhöhe im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe, so Habeck.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.10.2021 04:00 Uhr