FDP beharrt auf Nachbesserungen am Rentenpaket

Berlin: Die FDP hat ihr Veto gegen das Rentenpaket der Ampel verteidigt. Der FDP-Sozialpolitiker Teutrine sagte der "Bild"-Zeitung, neben dem Respekt vor Lebensleistung in Form einer guten Rente brauche es auch Respekt gegenüber Beitragszahlern. Immer weniger Netto vom Brutto sei sozial ungerecht. FDP-Fraktionschef Dürr forderte die Minister in der "Bild" mit Blick auf die Haushaltsberatungen zum Sparen auf. Es gelte jetzt, Prioritäten zu setzen und Reformen vorzunehmen, so Dürr. Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner hatten sich darauf geeinigt, ein Rentenniveau von 48 Prozent bis 2039 zu garantieren. Das kostet zusätzliches Geld, weshalb der Beitragssatz steigen sollte. Gestern war bekannt geworden, dass die Ampel-Koalition den Beschluss ihres geplanten Rentenpakets verschiebt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 09:00 Uhr