FDP begrüßt Machtwort im Atomstreit - Grüne reagieren verhalten

17.10.2022 23:00 Uhr

Berlin: Im festgefahrenen Streit über längere Laufzeiten der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke hat Bundeskanzler Scholz entschieden. Er machte erstmals von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und ordnete an, dass alle drei Kraftwerke bis Mitte April am Netz bleiben. Bisher wollte die Regierung wegen des drohenden Strommangels nur die Meiler Isar 2 bei Landshut sowie Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg als Reserve vorhalten. Doch nach dem Willen des Kanzlers soll auch das Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen bis zum Frühjahr in Betrieb bleiben. FDP-Chef Lindner begrüßte dies als wichtigen Beitrag zur Netzstabilität. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen sprach von einem Vorschlag, mit dem er leben könne. Kritik kommt aus der Union: CSU-Chef Söder sprach von einer Enttäuschung. CDU-Chef Merz erklärte, die deutschen Atomkraftwerke müssten mit neuen Brennstäben bis 2024 weiterlaufen.

