FDA prüft Risiko von Herzmuskelentzündungen durch Novavax

Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden und Osten wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer oder Gewitter, später sonnige Abschnitte möglich. Im Süden häufig sonnig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Unwettern in den Mittelgebirgen. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. In der Nacht teils länger klar. Morgen anfangs freundlich, vor allem nach Osten zu länger sonnig; von Westen her vereinzelt gewittrige Schauer, später teils kräftige Gewitter. Am Pfingstmontag Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Temperaturen bis 29 Grad. Am Dienstag vielerorts bewölkt, teils länger anhaltender Regen. Höchstwerte bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2022 15:00 Uhr