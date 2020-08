FCB-Fußballerinnen verlieren Champions-League-Viertelfinale

Corona-Teststationen in Bayern geraten an ihre Grenzen

München: Die Corona-Teststationen an Bayerns Autobahnen kommen wegen der zahlreichen Reiserückkehrer aus Kroatien zunehmend an ihre Grenzen. Darauf hat der neue Sprecher der "Task Force Corona" im Gesundheitsministerium, Marcus da Gloria Martins, in der BR-Rundschau hingewiesen. Da Teile Kroatiens jetzt als Corona-Risikogebiet gelten, träten mehr Menschen als erwartet die Heimreise an, sagte da Gloria Martins. Die Testkapazitäten seien im Moment der Flaschenhals bei der Corona-Prävention. Dagegen gebe es bei den Laborkapazitäten im Moment keine Hinweise auf Engpässe, so der Sprecher der Task Force. Das bedeute, dass im Idealfall die Testergebnisse weiterhin nach 48 Stunden vorlägen. In der vergangenen Nacht hatte die Teststation Donautal-Ost an der A3 bei Passau eine Stunde lang schließen müssen, weil Mitarbeiter erkrankt waren. Hilfsorganisationen, allen voran das BRK, waren umgehend eingesprungen, um die entstandenen Staus abzuarbeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2020 21:00 Uhr