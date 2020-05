FCA-Trainer Herrlich verpasst nach Quarantäne-Verstoß Debüt-Spiel

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Der neue Trainer des FC Augsburg, Heiko Herrlich, hat gegen die Quarantäne-Auflagen der DFL verstoßen. Der 48-Jährige verließ nach eigenen Angaben das Mannschaftshotel, um einzukaufen. Am Abend sprach er von einem Fehler und teilte mit, seine Mannschaft am Samstag im Geisterspiel der Fußball-Bundesliga gegen Wolfsburg deshalb nicht zu betreuen. Der FCA kündigte an, dass Herrlich die Trainingsarbeit nach zwei negativen Corona-Testergebnissen wieder aufnehmen werde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 04:00 Uhr