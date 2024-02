FC Nürnberg und FC Kaiserslautern trennen sich 1:1

Nürnberg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der Club einen Punkt geholt und rutscht auf Platz 10 der Tabelle. Gegen die Gäste aus Kaiserslautern hieß es am Ende 1:1. St.Pauli setzte sich 1:0 gegen Braunschweig durch und festigt damit die Tabellenführung. Elversberg gewinnt gegen Schlusslicht Osnabrück 3:1. In der ersten Bundesliga steht am Abend der FC Bayern auf dem Platz. Die Münchner sind zu Gast in Bochum. Zur Zeit spielt Freiburg gegen Frankfurt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 16:00 Uhr