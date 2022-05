FC Liverpool erreicht Finale der Champions-League

CSU-Generalsekretär Mayer legt sein Amt nieder

München: Nach gut zwei Monaten gibt CSU-Generalsekretär Stephan Mayer seinen Parteiposten wieder auf. In einer Erklärung macht der 48-Jährige gesundheitliche Gründe geltend. Gleichzeitig räumt er eine "nicht angemessene Wortwahl" gegenüber einem Journalisten ein. Mayer beklagt sich über die - so wörtlich - "eklatant rechtswidrige Berichterstattung" des Journalisten. Darauf habe er mit einer Wortwahl reagiert, die er rückblickend für nicht angemessen halte, schreibt Mayer in seiner Erklärung weiter. Er bedauere das sehr. Mayer war Ende Februar Generalsekretär geworden, nachdem sein Vorgänger Blume als Wissenschaftsminister ins Kabinett gewechselt war.

