FC Ingolstadt verliert Heimspiel gegen Hannover

Schulze fordert G7 zu Solidarität mit ärmeren Ländern auf

Liverpool: Die G7-Außenminister beraten bei ihrem Treffen in England unter anderem über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Nach den Worten der britischen Gastgeberin Truss werden sie ein Zeichen gegen Aggressoren setzen, die die Freiheit unterwandern wollen. Es solle die Botschaft ausgesandt werden, dass die sieben führenden Industrienationen eine einheitliche Front sind. - An dem Treffen in Liverpool nehmen Bundesaußenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze teil. Die Bundesrepublik übernimmt im kommenden Jahr von Großbritannien den Vorsitz in der Gruppe, zu der außerdem die USA, Kanada, Japan, Frankreich und Italien gehören. Die EU nimmt ebenfalls an dem Treffen teil. Schulze sagte, während der deutschen Präsidentschaft solle die Corona-Bekämpfung vorankommen. Langfristig helfe global nur eine gerechte Impfstoffverteilung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2021 15:00 Uhr