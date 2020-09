FC Ingolstadt scheitert in erster Runde des DFB-Pokals

Nachrichtenarchiv - 12.09.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: Der FC Ingolstadt hat in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Niederlage kassiert. Der Fußball-Drittligist verlor am Abend daheim mit 0:1 gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und ist damit ausgeschieden. Zuvor hatte es schon der 1. FC Nürnberg nicht in die zweite Pokal-Runde geschafft. Der Club verlor 0:3 gegen den RB Leipzig. 1860 München unterlag Eintracht Frankfurt mit 1:2. Eine Runde weiter ist der FC Augsburg, nach einem 7:0-Kantersieg bei Eintracht Celle. Greuther Fürth gewann beim RSV Meinerzhagen mit 6:1 nach Verlängerung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2020 23:00 Uhr