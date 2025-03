FC Bayern will Abstand zu Leverkusen wieder vergrößern

Zum Fußball: In der Bundesliga bleibt das Titelrennen zwischen Leverkusen und Bayern München spannend. Leverkusen gewann gestern Abend 3:1 gegen Bochum und liegt damit zu Beginn des Spieltages nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus München. Die Bayern empfangen am Nachmittag St. Pauli, müssen dabei aber auf mehrere verletzte Spieler verzichten. Der FC Augsburg ist heute zu Gast in Hoffenheim.

