FC Bayern wechselt Führungsspitze und feiert Meisterschaften

München: Der FC Bayern München kann am späten Nachmittag auf dem Rathausbalkon am Marienplatz gleich zwei Fußball-Meisterschaften feiern. Die Frauen besiegten am Nachmittag die Elf von Turbine Potsdam haushoch mit 11 zu 1. Die Männer hatten gestern überraschend den elften Titel in Folge geholt, obwohl vor dem letzten Spieltag Dortmund die Tabelle angeführt hatte. Die zurückliegende Saison ist nach Angaben der Vereinsspitze trotzdem nicht wie gewünscht verlaufen, weshalb man sich nach den Worten von Klub-Präsident Hainer dazu entschlossen habe, sich von Vorstandschef Kahn und von Sportdirektor Salihamidzic zu trennen. Am Mittag wurde der Nachfolger Kahns präsentiert, es ist der bisherige Finanzchef Dreesen. Der FC Bayern wird im Zuge der Neuordnung der Vereinsspitze auch seinen früheren Vorstandschef Rummenigge zurückholen. Zudem stellte Hainer klar, das Thomas Tuchel auch in der kommenden Saison Trainer bleibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 16:00 Uhr