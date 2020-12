FC Bayern verteidigt Tabellenführung durch Remis gegen Leipzig

Bayerisches Kabinett will Corona-Maßnahmen verschärfen

München: Angesichts der angespannten Infektionslage hat Bayerns Ministerpräsident Söder eine außerordentliche Kabinettssitzung einberufen. Am Mittag treffen sich die Minister per Videoschalte, um über weitere Maßnahmen zu beraten. In einem Zeitungsinterview sagte Söder, jetzt sei konsequentes Vorgehen nötig. In Bayern liegt der Inzidenzwert bei 175 und damit am dritthöchsten unter den Bundesländern nach Sachsen und Berlin. Für Deutschland insgesamt hat das Robert-Koch-Institut 17.767 neu registrierte Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet - gut 3.100 mehr als vor einer Woche. 255 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft kommen inzwischen die Kliniken an ihre Grenzen oder haben diese bereits überschritten. Verbandspräsident Gaß sagte der "Welt am Sonntag", in Ländern wie Sachsen sei die Zahl der Intensivpatienten fünfmal höher als im April.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2020 08:00 Uhr