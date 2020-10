FC Bayern verpflichtet Costa, Choupo-Moting und Sarr

Unwetter-Gebiete in Frankreich und Italien brauchen weiter Hilfe

Nizza: Nach den verheerenden Überschwemmungen laufen in Frankreich und Italien die Aufräumarbeiten. Auch heute hatten die Retter noch keinen Überblick zum vollen Ausmaß der Schäden. Noch immer sind rund 1000 Feuerwehrleute im Einsatz. In der teils verwüsteten Region in den Bergen nahe Nizza sind Helfer und Hubschrauber unterwegs, um Menschen mit Wasser und Essen zu versorgen. Die Behörden in den beiden Ländern sprachen bislang von insgesamt sieben Toten. Rettungskräfte suchten in dem betroffenen Grenzgebiet weiter nach Vermissten. Die Regierungen in Paris und Rom sowie die EU sicherten den Menschen in den von Hochwasser, Erdrutschen und Sturm heimgesuchten Gebieten ihre Unterstützung zu.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.10.2020 19:45 Uhr