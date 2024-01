FC Bayern verpflichtet Außenverteidiger Boey

München: Der FC Bayern bekommt weiteres Personal für die Defensive. Als zweiten Winterzugang haben die Bayern den französischen Außenverteidiger Sacha Boey verpflichtet. Er kommt von Galatasaray Istanbul und hat in München einen Vertrag bis Mitte 2028. Bei der Handball-EM in Deutschland ist heute Finaltag. In Köln kämpfen am frühen Abend Frankreich und Dänemark um den Titel. Zuvor spielt das deutsche Team um die Bronzemedaille. Gegner im Spiel um Platz drei ab 15 Uhr ist Schweden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 12:30 Uhr